11H30 - le MAg - Christine BRICARD-VIEU - Petits Frères des Pauvres

Christine BRICARD-VIEU est la présidente du Conseil de région des Petits Frères des Pauvres de Bourgogne Franche Comté.



Aujourd'hui, 3, 2 millions de personnes âgées sont en risque d’isolement relationnel, c’est-à-dire qu’elles peuvent passer des journées entières sans parler à personne d'après la dernière étude des Petits Frères des Pauvres sortie en septembre 2019. Pour lutter contre cette réalité, l'Association mets à disposition Solitud'écoute : une ligne d’écoute et de soutien téléphonique destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, d’isolement ou de mal-être. Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h.



le 0 800 47 47 88