15 ans Courants d'airs, C. Vandercam - Alejandra Mejia Justice et Paix

File dans ton livre - Delphine Freyssinet / Satchel Hart :"Respectons les animaux”, d'Ola Woldanska Plotzinska, publié chez Casterman.



Coup de projecteur : Courants d'airs, le festival des étudiants du Conservatoire Royal de Bruxelles fête cette année ses 15 ans.

Festival à voir en ligne sur la chaîne du Conservatoire, du 21 avril au 2 mai.

C'est gratuit mais il faut s'inscrire !

www.conservatoire.be et www.eventbrite.be



Parmi les spectacles en ligne, "Falsch" , une réécriture du récit biblique des fils de Jacob transposé au 21ème siècle.

A voir en ligne le 1er mai à 18h.

Constant Vandercam est l'un des 13 acteurs et il est le metteur en scène.



L'Air du temps : rendez-vous avec notre partenaire Justice et Paix (promotion des droits humains et de la justice). Alejandra Mejia Cardona,chargée Afrique centrale et prévention des conflits, nous parle de son analyse : "Exhumer le passé colonial belge : jusqu’où sommes nous prêts à creuser?"

www.justicepaix.be