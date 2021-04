15ème anniversaire du festival Courants d'airs, Constant Vandercam

Courants d'airs, le festival des étudiants du Conservatoire Royal de Bruxelles fête cette année ses 15 ans.

Un anniversaire un peu spécial en pleine pandémie, qui va donc être diffusé en ligne sur la chaîne du Conservatoire, du 21 avril au 2 mai.



C'est gratuit mais il faut s'inscrire !



Pour cette rétrospective de moments forts du festival et de créations nouvelles qui rassemble théâtre, musique, danse, opéra, art de rue et cirque,

150 jeunes talents sont réunis et 23 projets sont présentés.



Parmi les spectacles en ligne, "Falsch" , une réécriture du récit biblique des fils de Jacob transposé au 21ème siècle.

A voir en ligne le 1er mai à 18h.



Constant vandercam est l'un des 13 acteurs et il est le metteur en scène.



Infos et réservations : www.conservatoire.be et www.eventbrite.be