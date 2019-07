19e Festival la Marelle à Maizières-les-Metz du 7 au 10 juillet 2019.

Olivier Dupuis est le directeur du Théâtre Dest domicilié à Maizieres-les-Metz et organisateur du 19ème festival La Marelle, festival jeune public des arts vivants qui débute dimanche. Jean-Marc Louis décernera ses cartons mensuels vert jaune et rouge pour la dernière fois de la saison et Gérard Schoenenberger feuilletera avec Jean-Pierre Jager le nouveau numéro de la semaine. Débutons ce nouveau Moselle actuel à Maizieres les Metz dans les locaux du Theatre dest