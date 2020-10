2 expos photos au Hangar - Gabriel Goldberg SuccessDiverStory

Chronique BD - Frédéric Ronsse : Sourvilo - Olga Lavrentieva (Actes Sud BD)



Coup de projecteur : Delphine Dumont, directrice du Hangar, centre d'art dédié à la photo, à Ixelles. Elle nous parle des 2 expos à voir jusqu'au au 24 octobre, consacrées à Karel Fonteyne "The Circle" et Paul d'Haese "Borderline"



L'air du temps : Gabriel Goldberg, ambassadeur de "De la réussite parmi vous", 2ème édition de cette campagne menée par SuccessDiverStory, pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes.