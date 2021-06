2nd tour des départementales en Anjou & Tiny Houses, kézako ?

Au sommaire :



. Le second tour des élections régionales et départementales, c’est ce dimanche. En Maine-et-Loire, il y aura des duels dans chaque canton, notamment à cause de la forte abstention du premier tour. Présentation en début de journal.



. Connaissez-vous les « Tiny houses » ? Cette mode venue des Etats-Unis consiste à faire construire de petites maisons de bois facilement déplaçable. En Anjou, c’est possible grâce à l’entreprise « Rêvez bois » basée à Cantenay-Epinard.