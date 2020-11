30 personnes par messe. Sérieux ?

Le verdict est donc confirmé par le premier ministre : les messes reprendront mais avec une jauge de 30 personnes. On en fini pas de tomber de notre chaise à chaque fois que le gouvernement s’exprime sur les cultes. Souvenez-vous lors de l’annonce de ce reconfinement les évêques étaient tous unis pour saisir le conseil d’état jugeant que ne pas permettre aux fidèles d’assister à la messe était attentatoire à leur liberté, dès lors que des consignes sanitaires strictes étaient respectées. D’autant qu’ils avaient obtenus gain de cause lors de la première vague. Il n’était pas supportable de voir les grandes surfaces de bricolage ouvertes et les messes interdites. Mais non. Circulez, rentrez chez vous, assistez à la messe en visio. Premier échec.

Ils avaient alors tenté de tenir leurs troupes qui commençaient à trouver cette histoire de messe par écran interposé un peu longue. Leur garantissant que la concertation était en cours et qu’on finirait par trouver un arrangement. Mais un vaste mouvement de contestation s’est tout de même répandu et des manifestations pacifiques se sont tenues dans 70 villes du pays pour réclamer la messe. Pendant ce temps-là, conférence des évêques de France et service du ministère de l’intérieur négociaient un plan sanitaire aux petits oignons. Des m² de distance, du gel à la place de l’eau bénite, des masques, des bancs condamnés, un sens de circulation, des affiches de sensibilisation des vigiles. Bref, un protocole béton. Résultat : le président Macron nous sort un chiffre de 30 personnes autorisées à assister à la messe. 30 personnes ! Mais on fait comment monsieur le Président pour sélectionner les chrétiens qui auront droit à la messe ? Une course relais ? Un QCM de cathé ? Une vente des places aux enchères ? Une tombola ? Un doodle avec 10 messes par jour ?

Au début on s'est dit il a fait une boulette, le président. Il a du mal lire son papier ! Mgr de Moulin Beaufort passe un petit coup de fil le soir même et le Président de lui répondre qu’il aurait mal été renseigné par ses propres services. Du coup, on attend ce matin, en se disant que l’ami Jean Castex aurait la bonne info lui. Il fallait lire 30% de la capacité des édifices et non pas 30 fidèles. Que nenni, le Premier Ministre enfonce le clou ! Ce sera 30 et puis c’est tout. On refait le point le 15 décembre. Tu parles. Messieurs les gouvernants. La messe, c’est Jésus qui se donne. C’est se retrouver au pied de la Croix face à Dieu fait homme, venu nous sauver du péché. Dieu réellement présent sous les apparence d’une hostie de pain. Et ça c’est un bien essentiel. Ça ne se négocie pas. Et en priver les catholiques, c’est les priver de ce qui est le plus important dans leur vie. Vous savez, les catholiques ont l’habitude de tendre la joue gauche. Mais ils savent aussi que Jésus dans l’Evangile n’a pas hésité à prendre le fouet pour protéger la maison de Dieu et chasser les marchands du temple. Quelque chose me dit que dans et autour des églises ce dimanche, il n’y aura pas que 30 personnes…