300 alternances à pourvoir dans la banque en Occitanie

La campagne de recrutement 2020 est lancée. Elle commence avec la journée portes ouvertes le 29 janvier au Centre de Formation de Profession Bancaire à Toulouse.

En Occitanie, les jeunes peuvent suivre les formations du CFPB à Montpellier, Toulouse, Albi, Cahors, Carcassonne, Mende, et Foix.

Lindo Mendes est directeur régional du CFPB.



D'autres rendez-vous job-dating du CFPB : 4 et 5 mars à Montpellier, 11 et 12 mars sur le Salon TAF à Toulouse, 11 mars à Sud Formation à Montpellier et 2 avril sur le Forum alternance de Toulouse School of Management.