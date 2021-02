300 postes à pourvoir, les îles Paul Ricard se préparent pour la saison

Même si pour l’instant, les réservations sont assez peu nombreuses au printemps. L’été, en revanche, s’annonce sous de meilleurs auspices.

« La majeur partie concerne la saison d’été, qui va aller de mi-juin à mi-septembre. Mais une cinquantaine de postes sont à pourvoir dès avril. Il y en aura autant en mai et ainsi de suite », explique le président de la Société d'Exploitation des îles des Embiez et de Bendor, autrement appelées « îles Paul Ricard ». Elles ont lancé ces dernier jour une campagne de recrutement. Cuisinier, réceptionniste, maître d’hôtel, serveur, femme de chambre, marin, jardinier ou plombier, plus de 300 postes sont à pourvoir.

Plus de 300 postes proposés

« Nous pensons avoir un peu d’activité entre début avril et fin mai. Même si pour l’instant la demande est quasi inexistante pour le printemps. Nous avons des clients qui se renseignent mais l’incertitude fait qu’il y a peu de confirmation », analyse Frédéric Vincent. Et de poursuivre : « En revanche, pour cet été, la demande entrante est dynamique, voir très dynamique. Nous sommes dans les mêmes niveaux que l’an passé ». En juillet et août, les deux hôtels et les 150 appartements, situés sur l’île des Embiez, avaient affiché presque complet.