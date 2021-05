Les jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021, l’association Béziers Périnatalité propose cette année l'évènement à destination des professionnels de la petite enfance mais également des parents sur le thème « Comment va la famille ? », un double regard : sur les décennies passées et à venir. Plus que jamais, ces regards seront pluridisciplinaires pour éviter les pièges de la pensée unique.