3QA - Prix TPE Guillaume Pena

La 18e édition du prix TPE est lancée ! Son objectif : offrir plus de visibilité aux très petites entreprises et ainsi valoriser l’économique local. Ouvert aux entreprises de moins de 10 salariés et de plus d’un an d’existence, les futurs candidats peuvent d’ores et déjà s’inscrire jusqu’à septembre 2020.



Guillaume PENA, président du CCREM revient sur les modalités du concours.