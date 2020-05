3QA Spectaculaires

Un message d'espérance : c'est ce qu'a voulu partager la société Spectaculaires,originaire de Saint Thurial, et spécialisée dans les illuminations, Depuis début mai, elle projette tous les soirs des portraits réalisés par une multitude d'artistes sur la façade de la Tour de la Sécu à Rennes, d'une hauteur de 65 mètres. On peut notamment voir des visages de personnes âgées au côté de jeunes enfants: une mélange des générations pour rendre hommage aux malades du Covid-19, aux soignants et aux personnes qui travaillent dans l'ombre, comme l'explique Benoît Quéro, président Fondateur de la société Spectaculaire.