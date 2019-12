4 kits dans un seul sac à dos, c'est l'opération Sakado

Sakado lance sa campagne annuelle 2019-2020. L'association vient en aide aux plus démunis en leur proposant un sac à dos rempli de victuailles de base.

Il y a 14 ans, 50 sacs étaient distribués à Montpellier. Aujourd'hui l'association est présente dans 150 villes de France et distribue 15 000 sacs.

Pascal Parrot est responsable et créateur de Sakado à Montpellier.