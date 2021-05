40 ans de la FM dans le Finistère (1/4) : les radios associatives et engagées

Il y a quarante ans, François Mitterrand était élu président de la République. Et avec lui la promesse de libérer les ondes. Les radios FM avaient enfin le droit d'émettre. Nous consacrons une série de trois émissions aux radios libres, locales, mais aussi aux webradios. Nous évoquerons aussi les ateliers radio et les podcasts. Ce premier épisode s'intéresse aux radios associatives et engagées du Finistère. Elles sont mutines, confessionnelles, bretonnantes, temporaires et étudiantes. C'est un reportage de Christophe Pluchon.