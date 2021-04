5 maisons France Service sur le secteur Chavanon Combrailles et volcans

© Marina Peynon et Geneviève, habituée du service

1 an que les maisons de service au public sont labellisées France service dans les Combrailles. Ces structures aident les bénéficiaires dans toutes leurs démarches administratives.

France Service, c'est le service public en un seul et même lieu. Il en existe 5 sur le territoire Chavanon Combrailles et Volcans: à Pontgibaud, Pontaumur, Giat, Bourg-lastic et Herment.

Geneviève habite Pontgibaud. Pour cette habituée des lieux, ce service est un vrai plus. "Je n'ai pas besoin d'aller à Clermont-Ferrand, tout est à proximité", explique-t-elle. "Aujourd'hui je suis venue faire mon actualisation pôle emploi."

Et c'est avec Marina Peynon, agent d'accueil, que Geneviève effectue ses démarches ce jour-là.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Un ordinateur à disposition

Un ordinateur est aussi présent sur le site pour aider les usagers qui souhaitent s'en servir. "Souvent les personnes qui nous sollicitent n'ont pas d'adresse mail alors que toutes démarches administratives commencent par là", explique Annabelle Monneron, directrice adjointe de la communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans.

Ces maisons France Service fonctionnent aussi grâce à des partenaires dans le secteur des impôts, du droit, du social, de la santé et de l'emploi-retraite. Joëlle Mourton est conciliatrice de justice et tient des permanences dans les France Services de Pontaumur, Giat et Pontgibaud.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00



© Joëlle Mourton

Ces maisons France Service sont appréciées par les bénéficiaires. "Sur le premier trimestre on est à 200 demandes par France Service", détaille Fanny Robert, coordinatrice des 5 France Service du territoire. "Sur les 5 on est donc a environ 1000 demandes."



© Annabelle Monneron et Fanny Robert

Plus d'informations sur les horaires d'ouverture sur le site internet http://www.ccvcommunaute.fr/