6 montpellérains se lancent dans le 4L Trophy

Les bons, les brutes et les truands...

Ce sont les noms pris par 6 montpelliérains, anciens de la Maisonnée, pour leur inscription au 4L Trophy 2022.

Au programme, 6000 kms à travers l'Espagne et le désert marocain au profit de l'association "les enfants du désert".

Nous en parlons ce matin avec Clément Caucat, Elie Maurer et Roch Duhil de Bénazé.