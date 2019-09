80 ans des expulsions de mosellans dans la Vienne et la Caravane Berenice.

Une délégation mosellane importante s'est rendue les 6 et 7 septembre dans le poitou pour vivre le 80e anniversaire de l'accueil des évacués de Moselle réfugiés dans la Vienne.

Rcf jerico Moselle a vécu ces commémorations et vous propose plusieurs émissions, nous entendrons ce soir Denise Etienne, fille d'une héroîne anonyme et Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle.

Puis retour sur la Caravane Bérénice du Festival Passages qui fait étape à metz les 26 et 27 septembre prochain, à.. et autour de l'arsenal. Découverte des 3 spectacles proposés :

avec Dominique Roodhooft, Amandine Truffy et Eric Domenicone.