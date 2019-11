90e Prix Erckmann-Chatrian et 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.

Moselle Actuel débute avec le 90e Prix Erckmann-Chatrian proclamé lundi 4 novembre à midi à l'Hôtel de Ville à Metz. Le "Goncourt lorrain" a été attribué à Adelphe d'Isabelle Flaten. Nous entendrons le président du jury Bernard Visse et 3 jurés : Claude Faltrauer, André Marckiewicz et Hélène Gestern. Dans la seconde partie, Francis Kochert, journaliste messin et berlinois de coeur nous parlera du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.