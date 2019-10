Accessibilité commerces

Un réseau d'ambassadeurs de l'accessibilité se met en place un peu partout... Dans le Morbihan, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est la première intercommunalité de France à mettre en place le dispositif. 2 jeunes en service civique ont été recrutés par l'agglomération, ils sont en contrat pour 10 mois et à raison de 24h par semaine et sillonnent le territoire à la rencontre des commerces et autres établissements recevant du public. Le but: passer à la vitesse supérieure dans la mise en accessibilité pour tous. Emilie Denizet d'RCF Sud Bretagne a suivi le binôme des services civiques en tournée à Saint Avé, de près de 12 000 habitants située au Nord de Vannes.