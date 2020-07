Accompagner le secteur touristique

Bars, restaurants, hôtels, discothèques, campings… Le secteur touristique, qui génère 7 milliards d’euros de retombées économiques chaque année, est particulièrement affecté par la crise sanitaire en cours. Alors que la saison n’a pu commencer qu’en juin et que les mesures sanitaires continuent d’empêcher un retour à la normale, la filière souffre et risque de perdre des acteurs dans les prochains mois. Le Conseil Régional et les syndicats, à l’image du GNI-Grand Ouest, tentent de soutenir les entreprises touristiques via des aides financières, des conseils juridiques et une grande campagne de communication. L’élu régional Franck Louvrier et la responsable syndicale Catherine Quérard viennent en discuter dans cette dernière émission de la saison.