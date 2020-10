Accompagner le stress en nous

Le stress est toujours présent en nous. La plupart du temps, nous n’en n’avons pas conscience, car il peut nous faire vraiment du bien ! Mais parfois ce stress nous envahit, nous fragilise, peut nous rendre vulnérable et même malade. Comment alors accueillir, accompagner, et surmonter ces moments que nous traversons tous, débordés de pensées et croyances négatives ?