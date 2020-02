Acheter en ligne ? une bonne idée? oui, avec vigilance!

Les contrats à distance appelés aussi contrats en ligne nécessitent de l'attention. La loi 221-2 du code de la consommation détectent les pièges entre professionnels et acheteurs. En cas de problème, FEVAD, CEC ou DGCCR F vous aident à valider votre commande. Bernard Lancelot, et l'UFC Que choisir vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne.