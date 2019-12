Actifs 33 une association qui accompagne informe et soutient des demandeurs d'emploi seniors

Actifs 33 est une association qui forme et informe des demandeurs d'emploi, souvent seniors, qui mutent professionnellement et rencontrent des difficultés dues à l'âge pour entrer dans une entreprise.

Les bénévoles qui l'animent sont des jeunes retraités ayant une responsabilité conséquente dans leur domaine professionnel. Leur aide est personnalisée et dans la durée, la quête de l'emploi est accompagnée.

Actifs33 actifs-33@orange.fr

www.actifs33.wordpress.com