Action "Candle Up!" Sybille Du Roy directrice de Brussels Gallery Weekend redif

Ne laisson pas vaciller la flamme de la culture !



Lancement de l'action "Candle Up! " : des bougies d’exception ont été créées par des artistes - Pieter Vermeersch, Lionel Estève et Sanaam Khatibi - pour soutenir le secteur culturel en crise. Tous les bénéfices de la vente des bougies (60 euros l'unité) sont reversés à l’épicerie solidaire Feed the Culture.



L’équipe de Brussels Gallery Weekend s’est associée à Quintessence Lab pour créer "Candle Up !".



Sybille du Roy, directrice du Brussels Gallery Weekend est l'invitée pour en parler.



Pour les acheter : www.brusselsgalleryweekend.com