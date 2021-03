Actu: ce que vous avez (peut-être) loupé en Anjou du 15 au 19 mars

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La préfecture de Maine-et-Loire a récemment publié les chiffres de la délinquance.

A cette occasion, le directeur départemental de la sécurité publique du département, Jean Hayet, était notre invité. Il nous a évoqué l'un des nouveaux problèmes rencontrés par les forces de l'ordre à Angers : les affrontements de plus en plus récurrents entre ultra-gauche et ultra-droite



. Depuis désormais plus d'une semaine, les élèves du conservatoire d'Angers occupent le théâtre Le Quai. Des étudiants qui réclament la reprise de leurs cours. Pour y remédier, ils ont décidé d'organiser eux-mêmes leur formation avec l'aide de professionnels.



. "Nous devons rouvrir le mois prochain", c'est le message que veux faire passer François Gay, directeur du Bioparc de Doué-la-fontaine.

Malgré la fermeture administrative, la vie du Parc, et les frais qui vont avec, elle, ne s'est pas arrêtée. Un retour du public serait salutaire nous a confié le dirigeant.



. Louis Lacroix, lui aussi, a voulu faire passer un message sur notre antenne cette semaine. Pour la journée mondiale de la trisomie 21, ce jeune trisomique de 24 ans, habitant près de Brissac, apprenti cuisinier nous a confié ne rien vouloir jamais lâcher.



. Le Printemps des Poètes se termine dimanche.

A Angers, des lectures au téléphone sont proposées. Un dispositif déjà lancé et testé depuis quelques mois par les bibliothèques de la ville à destination des personnes isolées.





. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec une autre initiative solidaire, celle des élèves du lycée Joseph-Wresinski à Angers. Ils ont inauguré vendredi une ancienne remorque frigorifique transformée en habitation pour sdf.