Adélaïde Charlier et Sandrine Dixson-Declève "Quel monde pour demain?" redif

4 femmes belges, 2 générations échangent, s’écoutent, s’inspirent, s’encouragent et unissent leurs voix et leurs forces pour une seule lutte : l'urgence climatique.



"Quel monde pour demain? dialogue entre générations" est publié aux éditions Luc Pire, il est signé Esmeralda de Belgique et Sandrine Dixson Declève avec Adélaïde Charlier et Anuna de Wever.



Une mise en récit de Florence Marot.



2 voix de ce quatuor, Adelaïde Charlier et Sandrine Dixson Declève, sont mes invitées.