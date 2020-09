Adeline Voizard livre écolo

Aujourd'hui, nous vous présentons le livre « Petits héros de la planète. Mes 21 défis super écolos » aux éditions Emmanuel. Adeline, Alexis et leurs enfants Baptiste et Soline ont écrit cet ouvrage. Préparer un pique-nique zéro-déchet, économiser l’eau, fabriquer soi-même un cadeau, mais aussi demander son prénom à un SDF, pratiquer la gratitude : la famille Voizard propose 21 défis pour sauver la planète… quand on est un enfant.