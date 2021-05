Administration et citoyens, quel dialogue possible ?

Force est de constater que la confiance entre les citoyens et leur administration se dégrade. « Le contrat social » si cher à Jean Jacques Rousseau par lequel les citoyens acceptent librement et volontairement dans leur intérêt de remettre le pouvoir entre les mains de l’État, est mise à mal.

Selon un rapport de l’OCDE de 2017 seulement 38% des citoyens déclarent avoir confiance en leur administration contre 42% en 2006. Cela dénote un phénomène mondial de défiance face aux institutions.

Pourquoi une telle perte de confiance et une déconnexion entre les citoyens et leurs élus ? Comment renforcer les liens et rétablir un dialogue équilibré pour un service public plus humanisé ?