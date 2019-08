Affaire Vincent Lambert // Soldats morts au Burkina Faso

Et c’est encore un rebondissement dans l’affaire Vincent Lambert, cet homme de 42 ans en état de conscience minimale depuis un accident de la route en 2008. Sa famille se déchire sur la poursuite ou non de son maintien en vie. Son épouse souhaite l’arrêt de soins et de son alimentation alors que ses parents s’y opposent. De recours en recours, ces derniers ont obtenu l’annulation de plusieurs décisions de justices ordonnant que l’on mette fin à la vie de Vincent Lambert. Le dernier en date, le recours auprès du défenseur des droits qui doit donner réponse de façon imminente. Elle nous est don inconnue encore en ce mercredi soir. Les parents de Vincent Lambert ont-ils raison de s’accrocher on en débat dans cette émission.

Deux héros, mort pour la France. Deux héros morts pour sauver deux hommes partis en voyage de noces de façon imprudente. Le chef d’état-major des armées n’a pas souhaité alimenter la polémique estimant que le rôle de l’armée française était de sauver tous les français. Pourtant certains n’ont pas compris leur accueil par le président de la République. Et de façon plus globale, savons-nous bien pourquoi nos soldats se font tuer au Sahel ? Ce sera le deuxième sujet de Des hauts et débats.