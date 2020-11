Agenda Du bien-être

La routine est souvent perçue de manière négative, voire péjorative. On y perçoit des habitudes, lassantes, de l’ennui, voire une usure qui fait qu’on ressent l’envie de « tout envoyer balader », le besoin de « casser » ces routines. Et pourtant ! Elles peuvent se révéler sources d’épanouissement et d’équilibre. Voyons comment !