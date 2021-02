Agglo d'Angers, un budget en crise & Made in Angers, c'est oui pour 2021 !

Au sommaire :



. Dépenses supplémentaires, rentrées d’argent en moins, les élus de l’Agglomération d’Angers ont débattu hier d’un budget 2021 sévèrement touché par la crise lié au Covid-19. Son président Christophe Béchu reste confiant concernant l’équilibre à trouver.



. Made in Angers, c’est oui pour cette année. Les organisateurs ont confirmé la tenue de l’événement qui aura lieu entre février et mars. Vu le contexte, il faudra batailler pour décrocher sa place et visiter l’une des entreprises participantes.