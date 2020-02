Agriculture, alimentation et environnement

Le Salon de l’agriculture se tiendra du 22 février au 1 er mars prochain. La région y anime un stand où les producteurs et les produits régionaux seront mis en avant. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de faire se rencontrer le monde agricole et le grand public et de débattre des grands enjeux actuels, autour de l’alimentation, de la santé ou de l’environnement. En amont du Salon, L’Eco des territoires a rencontré Lydie Bernard, vice-présidente de région en charge de l’agriculture, et Romain Leblanc, éleveur laitier à Chauvé, en Loire-Atlantique.