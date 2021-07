Aider les Soeurs de la Sainte Famille, à Goma (Congo)

Les Religieuses de la Sainte Famille sont nées à Helmet, un quartier de Schaerbeek. Maintenant, bien sûr, elles oeuvrent dans de nombreux pays. Et, notamment, les Soeurs basées à Goma, à l'est du Congo, ont particulièrement besoin d'aide. Entre la pandémie et l'éruption du volcan proche, les Soeurs ont vu leurs écoles gravement endommagées. Une situation difficile que nous explique Soeur Émérence Mwambusa. Pour les aider, et obtenir une exonération fiscale, recherchez l'association Kontinenten ASBL dans votre navigateur, et spécifiez bien que vous voulez aider les Soeurs de Goma.