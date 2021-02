Nous sommes aujourd'hui à 34 km au nord d'Angoulême dans la commune d'Aigre Villejésus. Ce pays au carrefour de plusieurs régions tire sa richesse de ses voies de communications qui lui ont permis de prospérer au cours de l'histoire. D'hier à aujourd'hui je vous invite à gravir les collines alentours pour mieux faire connaissance avec ce vaste territoire qui s'offre à nos yeux.

Monsieur Dominique GRANDJAUD sera notre guide avec comme invités:

Monsieur le maire, Renaud COMBAUD

Monsieur Roland VILNEAU viticulteur et co président de la foire expo d'Aigre

Monsieur Pierre SYLVESTRE artisan

Monsieur Pierre RIVAUD épicier depuis 1950

Monsieur Jean Marc PRUDHOMME agriculteur

Messieurs Franck BONNET et Julien BLACANT président et technicien du SMABACAB au service de l'eau.

Sœur Madelaine BROCHARD de la communauté des religieuses de Mormaison