Akhenaton (IAM) - Kuwa, école culturelle congolaise, Gisèle Badibanga

Coup de projecteur : Akhénaton, le leader du groupe de rap marseillais IAM.

15 ans après “la fin de leur monde” un titre coup de poing de l’album d’IAM "Soldats de fortune", voici "la faim de leur monde", un manifeste qui dresse un constat sans concession de notre monde devenu fou.



Les deux textes sont donc aujourd’hui réunis dans ce recueil de poésie/pamphlet “la faim de leur monde” dans la collection l’Iconopop des éditions l’Iconoclaste.



Ce morceau fleuve de 19 minutes est sorti en vinyle et sur toutes les plateformes de streaming.



L'Air du Temps : Gisèle Badibanga, nous en dit plus sur Kuwa, la première école culturelle congolaise à Bruxelles.

Créée en 2018, elle accueille les enfants à partir de 4 ans, les adolescents jusque 17 ans et, depuis peu, les adultes (en distanciel pour le moment).



http://kuwa-ecole.com