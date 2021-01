Albert Algoud( 80 ans du Capitaine Haddock) - Be Pax Ghalia Djelloul

File dans ton livre : Delphine Freyssinet et Satchel Hart présentent "Ecoute les arbres parler - à la découverte de la forêt" de Peter Wohlleben (traduit de l'allemand par Astrid Monet) publié par Michel Lafon.



Coup de projecteur : un sacré anniversaire par mille sabords ! Celui du capitaine Haddock qui vient d’avoir 80 ans ! Sa toute première apparition date du 2 janvier 1941 dans "Le crabe aux pinces d’or"

Le langage fleuri du capitaine Haddock recèle pas moins de 221 jurons, on en passe quelques-uns en revue avec Albert Algoud, auteur de "Haddock illustré, l’intégrale des jurons du Capitaine Haddock" édité par Casterman



L'Air du temps : Ghalia Djelloul, secrétaire générale de BePax, nous parle de l'impact du racisme sur la santé mentale de celles et ceux qui en sont victimes en présentant la revue de BePax Signe des Temps, consacrée à "Discrimination, charge et trauma racial : la santé mentale à l’épreuve du racisme au quotidien"