Alexis GARNIER rapport 2019 du Secours Catholique Meuse-Moselle sur la pauvreté

Parmi les enseignements : 42% des personnes accueillies l'an dernier étaient des migrants. A noter aussi, la hausse de fréquentation par des femmes seules, des jeunes de moins de 25 ans, et des plus de 50 ans. Les personnes qui travaillent sont également touchées par la précarité, 22% des accueillis du Secours-Catholique ont un emploi. Enfin 33% des personnes qui pourraient prétendre à des prestations sociales y renoncent, par méconnaissance, ou à cause de la complexité des démarches.

3 questions à Alexis GARNIER délégué du Secours Catholique Meuse-Moselle, Rapport 2019 sur la pauvreté.

Une quête impérée pour le Secours Catholique est prévue lors des messes de ce dimanche. Cela coïncide avec la Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François.