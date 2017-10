Alsace | Tous addicts, et alors !

Nos enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, nos ados ne quittent pas leurs portables, et nous adultes, n’avons-nous pas aussi nos addictions pour tenter de décompresser ?

Axelle Schermann, formatrice en communication bienveillante animera cette journée intergénérationnelle.

Cette journée interactive pour pour enfants, jeunes et adultes est à l’initiative du CMR (chrétiens en monde rural) , de l’ACE (action catholique des enfants) et du MRJC (mouvement rural de jeunesse chrétienne). Elle sera l’occasion de chercher ensemble le pourquoi de ns addictions et d’expérimenter une autre manière de combler nos manques en respectant notre liberté.

Rdv dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 17h à la salle des fêtes de Stotzheim

Inscription par mail ou téléphone au secrétariat du CMR à Strasbourg au 03 88 21 29 64

courriel : cmr-67@wanadoo.fr