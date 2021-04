Amandine Lefrançois : sensibiliser les enfants à la différence avec des contes

Semer des graines de bienveillance chez les enfants : c’est ce que fait Amandine Lefrançois à travers ses contes qu’elle va partager auprès des publics scolaires. Accompagnée de Mauricette, sa marionnette, elle propose des ateliers et des spectacles aux enfants pour les pour sensibiliser à la différence et au harcèlement, avec un avec un message à leur passer :



Quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, dites-le lui... Dites lui comme sa différence est belle.



Amandine Lefrançois a également écrit un livre « Le moustique trisomique », premier roman fantastique d’une trilogie sur le thème du respect de la différence. Plus de renseignements sur ses ateliers et ses spectacles sur le site : leshistoiresdemauricette. com