Ambert : L’obligation du port du masque généralisée à tous les espaces publics

Pour endiguer la reprise de l’épidémie de Covid-19, le port du masque est désormais obligatoire sur la commune d’Ambert pour les plus de 11 ans. Une décision actée par l’arrêté municipal qui entre en vigueur ce mercredi 19 août et jusqu’à nouvel ordre.

Au-delà des marchés, festivités et espaces clos déjà concernés, cette nouvelle décision s’applique à tous les espaces et les voies accessibles au public. Et cela quels que soient le lieu, l’heure ou le nombre de personnes réunies.

Une augmentation rapide du nombre de tests positifs

Cette décision a été motivée par un constat. Les tests virologiques de dépistage pratiqués au centre Covid d’Ambert indiquent une augmentation significative du nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours. La généralisation du port du masque doit ainsi permettre de casser les chaînes de contamination.

La ville d'Ambert rappel que le port du masque doit s’accompagner des autres gestes barrières. A savoir, la distanciation, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, se laver les mains régulièrement, arrêter les embrassades et poignées de main.