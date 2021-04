Amitiés Judéo-Chrétiennes et Jules Isaac

HOMMAGE A JEAN LEON COHEN DECEDE LE 31 MARS

Le 13 juin 1960 l’historien rennais Jules Isaac rencontra le pape Jean XXIII en audience privée. Une école porte son nom dans le quartier de la Bellangeraie à Rennes. Ce n’était pas une démarche individuelle pour cet homme de 83 ans. Il entendait parler au nom d’un peuple immense qui venait de traverser la douloureuse épreuve de la Shoah. Nous étions deux ans avant l’ouverture du Concile Vatican II. Un rendez-vous préparé pendant 8 mois. C’est l’aboutissement d’un long combat contre l’antisémitisme, un appel à de nouvelles relations entre la Synagogue et l’Eglise. Un groupe de travail sera lancé sous la houlette du Cardinal BEA en charge du Secrétariat pour l’Unité Chrétienne. Une rencontre dont les enjeux et les fruits ont été mis en évidence par Norman Tobias qui a fouillé les Archives du Vatican. On pense bien sûr à la Déclaration Conciliaire Nostra Aetate !