Angelo Russo, cofondateur de Chouke Soup

Des soupes bio, locales, made in Belgium! C'est Chouke Soup, la marque lancée par deux Brusseleirs, Angelo Russo, chef belge d'origine italienne et Wim Verschueren.

Des soupes ultra fraîches, concoctées grâce à des producteurs locaux, respectueuses de l’environnement (conditionnement éco durable) et transformées par des personnes en situation de handicap au sein de l’atelier protégé TraVie.

www.choukesoup.be