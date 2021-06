Animations estivales à Metz : focus sur l'offre sportive

Avec Guy REISS, l’adjoint au maire de Metz, en charge de la politique sportive, de la gestion des équipements sportifs, et du développement des pratiques sportives.

Le sujet du jour : les animations estivales, "un levier de mixité" et une formidable occasion pour les l'ensemble des jeunes messins de reprendre contact avec les clubs, mais aussi de découvrir de nouveaux sports.



Animations gratuites pour les jeunes messins ou résidents à Metz pendant les vacances, de 5 à 16 ans.

Inscription en mairie de quartier et sur https://animestivale.metz.fr/

Programme complet : https://metz.fr/fichiers/2021/06/11/Livret_Animation_estivale_2021.pdf