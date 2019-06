Anne Alligoridès : "cette manifestation nationale, c'est voir le jardin d'une autre manière"

Focus sur les châteaux de Fougères sur Bièvre et Talcy qui se trouvent dans le Loir et Cher avec Anne Alligoridès, chargée de communication dans ces 3 châteaux, Emmanuel Rodriguès, jardinier de Talcy et enfin Julien Taulard, jardinier sur le site de Fougères sur Bièvre et en charge technique des jardins et l'encadrement