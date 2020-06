L'organisation d'éducation permanente BePax a publié, le 14 mai, une étude intitulée : "Grand remplacement ou grand fantasme ? Des réponses pour déconstruire." Déconstruire les théories de ceux qui agitent la peur du « grand remplacement ». On explique, on décortique avec Anne-Claire Orban, chargée d’étude et d’animation au sein de BePax et autrice de cette étude.