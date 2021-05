Anne Françoise Courteille : le CPOM (2020-2024)

L’Adapei 35 -Les papillons blancs d’Ille?et?Vilaine a signé avec le Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé Bretagne et, pour la première fois, l’Éducation nationale son nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (2020?2024). Un instrument essentielle de la mise en œuvre des politiques sociales et médico-sociales sur le territoire. A ce titre, la Collectivité départementale apportera une contribution financière à hauteur de 28 millions d’€ par an.

Anne-Françoise Courteille ,1ère vice-présidente en charge des solidarités, personnes âgées et handicap au département d’Ille-et-Vilaine nous en fait une présentation