Anne Mikolajczak et Luc de Brabandère

Nous recevons ce jour Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise et Anne Mikolajczak, philologue, qui collaborent ensemble depuis 35 ans en écrivant des livres et animant des séminaires. Nous les interrogeons surtout sur leurs livres récents : Petite philosophie de la transformation digitale et et les philosophies dans le métro.

Comment maîtriser les outils informatiques ? Comment développer la pensée critique et la créativité ? Comment distinguer la morale et l'éthique ? Décider pour le long terme, conserver un modèle de représentativité de la démocratie, favoriser l'engagement, prévoir le changement et l'accompagner, discerner et penser, tels sont les sujets que nous abordons avec ces passionnés de philosophie. Ils ont dessinés une carte du métro où chaque station est appelée par un nom de philosophe et où les connections et intersections ont tout leur sens.