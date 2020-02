Anticor, pour l'éthique en politique

Le 15 mars prochain aura lieu le premier tour des élections municipales. Nombreuses sont les associations a vouloir peser dans le débat. Chacune entend profiter au mieux de l'attention médiatique et de la fenêtre de tir qu'offre l'écoute des candidats désireux de s'offrir le maximum de suffrage.

C'est le cas d'Anticor, cette association fondée en juin 2002, par des magistrats pour lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. Son rôle est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et admisitratifs.

Pauline Matzeef est au micro de RCF Lyon et l'invitée de Jean-Baptiste Cocagne.