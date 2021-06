Appli réalité augmentée Musée BD - Handicap International, A. Van Vooren

Coup de projecteur : Le Centre Belge de la Bande Dessinée lance le 1er juillet une appli de réalité augmentée qui permet de "chasser" non pas des Pokémons, mais les héros belges du 9ème art.



Patrice Gautot, de Bangarang Productions, est le concepteur de l’application, gratuite, "Comics Art Museum Brussels AR Experience" (disponible en 3 langues : français, anglais et néerlandais).

Delphine Freyssinet a fait la visite avec lui.

www.cbbd.be



L'Air du Temps (interview avec Elise Henry) : Aurore Van Vooren, social impact manager chez Handicap International, nous en dit plus sur cette association qui s’occupe de défendre les droits, la dignité de toutes les personnes handicapées dans le monde.



www.handicapinternational.be