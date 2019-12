"Après les ruines" et "Photo Roman Musical et théâtral"

Au théâtre ce soir ou plutôt jeudi et soir et samedi prochain. Samedi prochain à la Bam avec Gilles Thiam pour "Roman Photo Musical et Theâtral", dans la seconde partie et jeudi soir dans la Salle de l'Esplanade à l'Arsenal avec la Compagnie Pardes Rimonim dans le cadre du projet Bérénice pour "Après les ruines" Comme Chaque vendredi nous prendrons la machine a remonter le temps avec Gerard Schoenenberger et Sébastien Wagner ce vendredi 13...rendez vous le 13 décembre 1553 mais c'était un dimanche.